Семак — о премиальных «Зенита» за победу над «Краснодаром»: «Очень пристальное внимание уделяется чужим карманам»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию о том, что футболисты команды получат по 24 миллиона рублей в виде премиальных за победу над «Краснодаром» (4:1) в матче 24-го тура РПЛ.

Ранее Sport24 перед игрой сообщил, что «Зенит» заплатит игрокам по 250 тысяч евро (около 24 миллионов рублей) в случае крупной победы над «Краснодаром». Кроме того, по информации издания, сине-бело-голубые повысили премиальные за чемпионство — с 800 тысяч евро до 1,4 миллиона.

«Я читаю некоторые телеграм-каналы, и то, что пишут — без смеха это читать или смотреть абсолютно невозможно. Сколько бы ребята ни зарабатывали, это то, что они зарабатывают своим трудом. Думаю, к большому сожалению, очень пристальное внимание уделяется чужим карманам. Ребятам — спасибо за игру, они сегодня хорошо играли. А по поводу возможных призовых, будут они или не будут, этот вопрос можете задать руководству», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

«Зенит» (50 очков) обошел «Спартак» (47) и поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» остается лидером и опережает сине-бело-голубых на два очка.

Благодаря этой победе у команды Сергея Семака теперь преимущество над «быками» по личным встречам — в первом круге «Краснодар» одержал победу со счетом 2:0.