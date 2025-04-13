Источник: «Зенит» заплатит каждому игроку по 110 тысяч евро за победу над «Краснодаром» и по 1,4 миллиона за чемпионство

Премиальные игрокам «Зенита» за победу над «Краснодаром» в 24-м туре РПЛ составят 110 тысяч евро, сообщает Sport24.

По информации источника, в случае крупной победы эта сумма увеличится до 250 тысяч. Кроме того, в клубе почти в два раза повысили премиальные за чемпионство — с 800 тысяч евро до 1,4 миллиона.

«Зенит» на своем поле принимает «Краснодар» в воскресенье, 13 апреля.