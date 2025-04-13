Дркушич — о победе «Зенита» над «Краснодаром»: «Показали, что мы — лучшая команда в России»
Защитник «Зенита» Ваня Дркушич подвел итоги матча против «Краснодара» (4:1) в 24-м туре РПЛ.
— «Зенит» всегда должен быть чемпионом, — сказал Дркушич. — Правда, что мы в последней игре, может быть, не сыграли так, как мы можем, но сегодня мы показали, что мы — лучшая команда в России. Очень хорошо сыграли весь матч, так что очень довольны, эмоции прекрасны. Не могу сказать за «Краснодар», но я знаю, что в нашей команде, в «Зените», очень много футболистов, которые уже несколько раз выиграли чемпионат России. Может быть, это помогло нам сегодня. Так что, повторяю, очень-очень важная победа.
— Было ли тяжело выходить на замену в таком матче?
— Не было, потому что мы — футболисты, которые всегда готовы сыграть. Тренировались очень хорошо эту неделю.
— Как игра смотрелась со скамейки?
— «Зенит» был сильнее сегодня. Мы знали, что это важная игра для нас, и для соперника. В первые 15 минут мы вступили в игру чуть неуверенно, но после гола «Краснодара» была одна команда на поле — это «Зенит». Очень важная победа. Может ли «Краснодар» еще потерять очки? Конечно, но мы не смотрим на соперников. У нас еще шесть матчей до конца, надо выиграть каждый. Потом посмотрим, что будет к последнему туру.
«Зенит» (50 очков) обошел «Спартак» (47) и поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» остается лидером и опережает сине-бело-голубых на два очка.
Благодаря этой победе у команды Сергея Семака теперь преимущество над «быками» по личным встречам — в первом круге «Краснодар» одержал победу со счетом 2:0.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|24
|15
|7
|2
|46-17
|52
|
2
|Зенит
|24
|15
|5
|4
|49-16
|50
|
3
|Спартак
|24
|14
|5
|5
|45-19
|47
|
4
|ЦСКА
|24
|14
|5
|5
|38-16
|47
|
5
|Динамо
|24
|12
|7
|5
|50-28
|43
|
6
|Локомотив
|24
|12
|5
|7
|39-36
|41
|
7
|Рубин
|24
|10
|6
|8
|31-34
|36
|
8
|Ростов
|24
|9
|6
|9
|36-38
|33
|
9
|Акрон
|24
|8
|4
|12
|29-42
|28
|
10
|Динамо Мх
|24
|6
|9
|9
|22-26
|27
|
11
|Кр. Советов
|24
|7
|5
|12
|29-39
|26
|
12
|Химки
|24
|5
|8
|11
|28-44
|23
|
13
|Ахмат
|24
|4
|11
|9
|22-36
|23
|
14
|Пари НН
|24
|5
|5
|14
|19-44
|20
|
15
|Факел
|24
|2
|9
|13
|11-35
|15
|
16
|Оренбург
|24
|3
|5
|16
|21-45
|14
|19.04
|12:00
|
Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|19.04
|14:30
|
Акрон – Спартак
|- : -
|19.04
|17:00
|
Локомотив – Пари НН
|- : -
|19.04
|19:30
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|20.04
|14:00
|
Динамо – Рубин
|- : -
|20.04
|14:00
|
Факел – Ростов
|- : -
|20.04
|16:30
|
Зенит – Химки
|- : -
|20.04
|19:30
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|12
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|11
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|9
|
|
Бителло
Динамо
|9
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|10
|1
|1
|
|
Никита Глушков
Динамо Мх
|22
|1
|6
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|19
|1
|5