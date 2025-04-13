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13 апреля, 20:33

Дркушич — о победе «Зенита» над «Краснодаром»: «Показали, что мы — лучшая команда в России»

Алексей Михайлов
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Защитник «Зенита» Ваня Дркушич подвел итоги матча против «Краснодара» (4:1) в 24-м туре РПЛ.

— «Зенит» всегда должен быть чемпионом, — сказал Дркушич. — Правда, что мы в последней игре, может быть, не сыграли так, как мы можем, но сегодня мы показали, что мы — лучшая команда в России. Очень хорошо сыграли весь матч, так что очень довольны, эмоции прекрасны. Не могу сказать за «Краснодар», но я знаю, что в нашей команде, в «Зените», очень много футболистов, которые уже несколько раз выиграли чемпионат России. Может быть, это помогло нам сегодня. Так что, повторяю, очень-очень важная победа.

— Было ли тяжело выходить на замену в таком матче?

— Не было, потому что мы — футболисты, которые всегда готовы сыграть. Тренировались очень хорошо эту неделю.

— Как игра смотрелась со скамейки?

— «Зенит» был сильнее сегодня. Мы знали, что это важная игра для нас, и для соперника. В первые 15 минут мы вступили в игру чуть неуверенно, но после гола «Краснодара» была одна команда на поле — это «Зенит». Очень важная победа. Может ли «Краснодар» еще потерять очки? Конечно, но мы не смотрим на соперников. У нас еще шесть матчей до конца, надо выиграть каждый. Потом посмотрим, что будет к последнему туру.

«Зенит» (50 очков) обошел «Спартак» (47) и поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» остается лидером и опережает сине-бело-голубых на два очка.

Благодаря этой победе у команды Сергея Семака теперь преимущество над «быками» по личным встречам — в первом круге «Краснодар» одержал победу со счетом 2:0.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
Ваня Дркушич
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 24 15 7 2 46-17 52
2
 Зенит 24 15 5 4 49-16 50
3
 Спартак 24 14 5 5 45-19 47
4
 ЦСКА 24 14 5 5 38-16 47
5
 Динамо 24 12 7 5 50-28 43
6
 Локомотив 24 12 5 7 39-36 41
7
 Рубин 24 10 6 8 31-34 36
8
 Ростов 24 9 6 9 36-38 33
9
 Акрон 24 8 4 12 29-42 28
10
 Динамо Мх 24 6 9 9 22-26 27
11
 Кр. Советов 24 7 5 12 29-39 26
12
 Химки 24 5 8 11 28-44 23
13
 Ахмат 24 4 11 9 22-36 23
14
 Пари НН 24 5 5 14 19-44 20
15
 Факел 24 2 9 13 11-35 15
16
 Оренбург 24 3 5 16 21-45 14
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19.04 12:00
Оренбург – Динамо Мх
 - : -
19.04 14:30
Акрон – Спартак
 - : -
19.04 17:00
Локомотив – Пари НН
 - : -
19.04 19:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
20.04 14:00
Динамо – Рубин
 - : -
20.04 14:00
Факел – Ростов
 - : -
20.04 16:30
Зенит – Химки
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
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Манфред Угальде

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Алексей Батраков

Локомотив

 12
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Мирлинд Даку

Рубин

 11
П
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Маркус Вендел

Зенит

 9
Бителло

Бителло

Динамо

 9
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И К Ж
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Динамо Мх

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 19 1 5
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