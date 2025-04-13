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13 апреля, 20:22

Эракович — о стычках с Кордобой: «Не дошло до драки, потому что я умный»

Роман Кольцов
Корреспондент
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Защитник «Зенита» Страхиня Эракович подвел итоги матча против «Краснодара» (4:1) в 24-м туре РПЛ.

— Очень рады, что смогли победить, — начал Эракович. — Мы доказали на поле, что являемся сильнейшей командой России. Лучше играли и первом тайме, и во втором. Все предыдущие потери очков были из-за наших ошибок. Сегодня провели идеальную игру и, повторюсь, доказали, что «Зенит» — сильнейшая команда страны. Все было идеально, кроме первого гола в ворота «Зенита»? Да. Признаю свою ошибку в этом эпизоде.

— Это один из лучших матчей «Зенита» в сезоне?

— Я думаю, что да.

— Очень много говорили с Кордобой, на каком языке?

— На английском.

— Почему не дошло до драки?

— Потому что я умный.

«Зенит» (50 очков) обошел «Спартак» (47) и поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» остается лидером и опережает сине-бело-голубых на два очка.

Благодаря этой победе у команды Сергея Семака теперь преимущество над «быками» по личным встречам — в первом круге «Краснодар» одержал победу со счетом 2:0.

Джон Кордоба
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
Страхиня Эракович
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 24 15 7 2 46-17 52
2
 Зенит 24 15 5 4 49-16 50
3
 Спартак 24 14 5 5 45-19 47
4
 ЦСКА 24 14 5 5 38-16 47
5
 Динамо 24 12 7 5 50-28 43
6
 Локомотив 24 12 5 7 39-36 41
7
 Рубин 24 10 6 8 31-34 36
8
 Ростов 24 9 6 9 36-38 33
9
 Акрон 24 8 4 12 29-42 28
10
 Динамо Мх 24 6 9 9 22-26 27
11
 Кр. Советов 24 7 5 12 29-39 26
12
 Химки 24 5 8 11 28-44 23
13
 Ахмат 24 4 11 9 22-36 23
14
 Пари НН 24 5 5 14 19-44 20
15
 Факел 24 2 9 13 11-35 15
16
 Оренбург 24 3 5 16 21-45 14
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19.04 12:00
Оренбург – Динамо Мх
 - : -
19.04 14:30
Акрон – Спартак
 - : -
19.04 17:00
Локомотив – Пари НН
 - : -
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Краснодар – Ахмат
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Динамо – Рубин
 - : -
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Факел – Ростов
 - : -
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Зенит – Химки
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