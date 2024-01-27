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Семак — о специальной форме «Зенита»: «Наши игроки должны знать историю города и команды»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал специальную форму команды, изготовленную ко дня снятия блокады Ленинграда.

В специальной форме «Зенит» в товарищеском матче обыграл «Урал» (1:0) в тренировочном сборе в Абу-Даби (ОАЭ). Единственный гол в концовке забил Матео Кассьерра.

«Прекрасно оцениваю эту идею — провести матч в таких футболках. Мы обязательно покажем игрокам фильм о блокаде и объясним, к чему приурочена эта форма. Особенно это касается наших иностранцев, которые не так хорошо знают историю Петербурга. Конечно, наши игроки, которые защищают цвета клуба, должны знать историю города и команды», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

Источник: ФК «Зенит»
Сергей Семак
Футбол
ФК Зенит
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Журналист De Telegraaf Каптейнс считает, что уровень РПЛ выше чемпионата Нидерландов
Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

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Бенхамин Гарре

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Джон Кордоба

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Краснодар

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П
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Спартак

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