Семак — о специальной форме «Зенита»: «Наши игроки должны знать историю города и команды»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал специальную форму команды, изготовленную ко дня снятия блокады Ленинграда.

В специальной форме «Зенит» в товарищеском матче обыграл «Урал» (1:0) в тренировочном сборе в Абу-Даби (ОАЭ). Единственный гол в концовке забил Матео Кассьерра.

«Прекрасно оцениваю эту идею — провести матч в таких футболках. Мы обязательно покажем игрокам фильм о блокаде и объясним, к чему приурочена эта форма. Особенно это касается наших иностранцев, которые не так хорошо знают историю Петербурга. Конечно, наши игроки, которые защищают цвета клуба, должны знать историю города и команды», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».