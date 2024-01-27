Овчинников: «Акинфеев будет играть, пока ноги до колен не сотрутся»

Российский тренер Валерий Овчинников поделился мнением о том, когда голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев может завершить карьеру.

«Акинфеев будет выступать на высоком уровне до тех пор, пока сам не устанет. Мне кажется, он будет играть, пока ноги до колен не сотрутся. Сейчас нет того, кто может заменить его в ЦСКА. Пока он является основным вратарем команды. Как только Игорь перестанет быть основным голкипером, он перейдет в тренерский штаб ЦСКА», — цитирует Овчинникова Betonmobile.ru.

В текущем сезоне Акинфеев провел 17 матчей за ЦСКА, пропустил 20 мячей и 6 раз отыграл на ноль. Контракт 37-летнего вратаря с армейцами рассчитан до лета этого года.