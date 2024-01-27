Журналист De Telegraaf Каптейнс считает, что уровень РПЛ выше чемпионата Нидерландов

Журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс сравнил уровень РПЛ с чемпионатом Нидерландов.

«На мой взгляд, сейчас в РПЛ уровень выше, чем в чемпионате Нидерландов. ПСВ и «Фейеноорд» — команды очень высокого уровня на данный момент, но в целом чемпионат России сильнее. Даже несмотря на отстранение российских клубов от еврокубков, РПЛ остается сильным европейским чемпионатом», — приводит слова Каптейнса «РБ Спорт».

Все российские команды отстранены от участия в международных соревнованиях под эгидой УЕФА и ФИФА с 2022 года