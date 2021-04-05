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Семак оценил состояние поля на «Газпром Арене»

21:40
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после завершения матча 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (2:0) оценил состояния поля на домашней арене команды из Санкт-Петербурга.

— Малкома заменили планово?

— Да, мы смотрели, сколько ему хватит времени. На мой взгляд, во втором тайме он почувствовал ритм игры, но мы решили, что для него этого времени достаточно.

— Как вам поле? Сказалось ли оно на игре?

— Поле такое, какое есть. Конечно, далеко не идеальное, но играть на нем можно, что мы и делаем. Это не моя зона ответственности. Мы счастливы, что здесь есть такое поле, потому что на базе их вообще нет.

(Гоша Чернов)

Зенит — Химки

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