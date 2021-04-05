Боярский считает, что «Спартак» может и не грезить о чемпионстве

Народный артист России, болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал победу команды из Санкт-Петербурга в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (2:0).

«Игра была больше похожа на хоккейную, когда забивают на последних секундах, — сказал Боярский «СЭ». — Хорошая игра. Очень агрессивно начали «Химки», но потом «Зенит показал свое мастерство. Это достойная победа. Мы уже проигрывали этой команде, поэтому тут нельзя было терять очки. В игру было вложено огромное количество сил. Бились отчаянно и те и другие. А самое главное, счет, который устраивает как болельщиков, так и игроков. 4 очка — это серьезно. Мне не понравилась комментаторская работа на матче. Такое чувство, что болели не за «Зенит». Не было азарта и отдачи в помощь «Зениту». Комментаторы работали не объективно, а не за «Зенит» болели».

Народный артист России считает, что «Спартак» может и не грезить о чемпионстве.

«Я могу говорить, что «Спартак» может не грезить о чемпионстве. Даже если бы мы проиграли, я бы все равно сказал, что нечего красно-белым грезить. Однако в команде таких настроений не должно быть. Игроки должны биться до конца, до последней секунды, до последнего судейского свистка. Для того, чтобы по праву занять чемпионство третий раз. После этого к Семаку не может быть никаких вопросов».

Боярский отметил, что команда находится в хорошей форме, если не забивают Дзюба и Азмун.

«Дзюба и Азмун не отличились сегодня. Это значит, что вся команда в хорошей форме, а не только конкретные игроки. Азмун и Дзюба уже неоднократно приносили пользу нашей команде, они лучшие голеадоры. Караваев и Мостовой в замечательной форме — это здорово. У меня нет претензий к тренеру, потому что он вновь угадал с заменой. Как только на поле появляется свежий игрок — сразу гол. Играли до последнего, на победу. Получили закономерный результат».

Боярский также прокомментировал отмененный гол Сердара Азмуна.

«Я думаю, при анализе этого гола видели, что он ударил не рукой, это была отмашка, чтобы бросить свое тело вперед. У игрока «Химок» был перебор эмоций, он по-актерски сыграл, все красиво. Но как мне кажется, на повторе видно, что Азмун не специально сыграл рукой. Было же не больно, это ведь был не удар», — добавил Боярский.

После победы над «Химками», «Зенит» набрал 51 очко и восстановил отрыв от «Спартака» в 4 очка в турнирной таблице. Команда из Санкт-Петербурга продолжает лидировать в чемпионате.

(Артем Бухаев)