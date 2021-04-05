Караваев - о голе «Химкам»: «Дуглас Сантос должен был забивать первым касанием»
21:44
Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев стал автором победного гола в матче 24-го тура Тинькофф чемпионата России против «Химок» (2:0).
«Все игры тяжелые. Хорошо, что удалось забить в первом тайме, чуть-чуть раскрепостить игру. Нужно было реализовывать свои моменты, но в концовке довели дело до ума. Главное, что взяли три очка.
Мой гол? Дуглас Сантос должен был забивать первым касанием. Но все доработали и закончили эпизод голом.
В Европе все играют через два дня на третий. Мы не должны жаловаться, нужно привыкать. Чем больше матчей, тем лучше», — заявил Караваев в эфире «Матч Премьер».
В следующем матче «Зенит» 11 апреля в гостях сыграет против «Сочи», а «Химки» днем ранее дома примут «Тамбов».
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