Караваев - о голе «Химкам»: «Дуглас Сантос должен был забивать первым касанием»

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев стал автором победного гола в матче 24-го тура Тинькофф чемпионата России против «Химок» (2:0).

«Все игры тяжелые. Хорошо, что удалось забить в первом тайме, чуть-чуть раскрепостить игру. Нужно было реализовывать свои моменты, но в концовке довели дело до ума. Главное, что взяли три очка.

Мой гол? Дуглас Сантос должен был забивать первым касанием. Но все доработали и закончили эпизод голом.

В Европе все играют через два дня на третий. Мы не должны жаловаться, нужно привыкать. Чем больше матчей, тем лучше», — заявил Караваев в эфире «Матч Премьер».

В следующем матче «Зенит» 11 апреля в гостях сыграет против «Сочи», а «Химки» днем ранее дома примут «Тамбов».