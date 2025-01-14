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Сегодня, 23:32

Семак оценил форму футболистов «Зенита» после отпуска

Камила Абдурахманова
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, в какой форме находятся игроки команды после отпуска.

— Можно ли по первому впечатлению сегодня и по результатам медосмотра сказать о том, в какой форме футболисты вышли из отпуска?

— Обычно все находятся в разной форме, не только после отпуска, но и в течение сезона. Кто-то набирает форму и выходит на свой пик в одно время, кто-то — в другое. Такого понятия, как хорошая форма всей команды, не существует. То же самое и сейчас: кто-то быстрее адаптируется, кому-то отдых идет на пользу, кому-то — наоборот, сложнее набирать. Это все рабочие моменты, для этого и существуют сборы, чтобы подвести игроков к одному знаменателю, чтобы каждый был в хорошем для себя состоянии, — приводит слова Семака пресс-служба клуба.

По итогам первой части сезона-2024/25 в РПЛ «Краснодар» и «Зенит» набрали по 39 очков. «Быки» занимают первое место, опережая сине-бело-голубых по дополнительным показателям.

Источник: ФК «Зенит»
Сергей Семак
РПЛ
ФК Зенит
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
Ростов – Динамо
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Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
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Бителло

Динамо

 8
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Зенит

 8
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

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И К Ж
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Муталип Алибеков

Динамо Мх

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Данила Прохин

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