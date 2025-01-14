Камоцци: «Абаскаль заявил, что стал бы чемпионом с Промесом? Крутая шутка!»

Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоции отреагировал на высказывание Гильермо Абаскаля, который заявил, что сделал бы красно-белых чемпионами, если бы не ситуация с Квинси Промесом.

«Абаскаль заявил, что стал бы чемпионом с Промесом? Это крутая шутка от Гильермо! История показала, что Абаскаль потерпел полную неудачу, как с Промесом, так и без него. Выражения «если бы», присуще людям, таким как Абаскаль, которые не способны на серьезные победы», — цитирует Камоции Metaratings.ru.

Абаскаль возглавлял «Спартак» с июня 2022 года по апрель 2024-го. На посту главного тренера красно-белых Абаскаля сменил Деян Станкович.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 и с 2021 по 2024 год. В феврале 2024-го он был задержан в ОАЭ, куда прибыл на сборы с красно-белыми, из-за того что попал в аварию и скрылся с места ДТП. В марте Нидерланды затребовали выдачи футболиста, и он не смог покинуть ОАЭ даже после закрытия дела о ДТП.