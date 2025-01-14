Камоцци не назвал трансфер Виллиана Жозе самым провальным для «Спартака»
Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци отреагировал на уход нападающего Виллиана Жозе из московского клуба.
— Можно ли назвать трансфер Виллиана Жозе самым провальным для «Спартака» за последние годы?
— Нет. Самым провальным был трансфер Николсона, — сказал Камоцци «ВсеПроСпорт».
Нападающий Николсон перешел в «Спартак» зимой 2022 года из «Шарлеруа» за 8 миллионов евро. Осенью 2023 года ямайский футболист был отдан в аренду во французский «Клермон». Минувшим летом Николсон вернулся в «Спартак».
Источник: «ВсеПроСпорт»
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