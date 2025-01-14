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14 января, 23:37

Камоцци не назвал трансфер Виллиана Жозе самым провальным для «Спартака»

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Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци отреагировал на уход нападающего Виллиана Жозе из московского клуба.

— Можно ли назвать трансфер Виллиана Жозе самым провальным для «Спартака» за последние годы?

— Нет. Самым провальным был трансфер Николсона, — сказал Камоцци «ВсеПроСпорт».

Нападающий Николсон перешел в «Спартак» зимой 2022 года из «Шарлеруа» за 8 миллионов евро. Осенью 2023 года ямайский футболист был отдан в аренду во французский «Клермон». Минувшим летом Николсон вернулся в «Спартак».

Источник: «ВсеПроСпорт»
Франко Камоцци
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
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 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
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