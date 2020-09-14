Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции прокомментировал победу над «Арсеналом» (3:1) в матче 7-го тура Тинькофф-российской премьер-лиги.

— Большую часть первого тайма Мостовой играл справа, Малком слева. В чем была задумка? Удалась ли она?

— Думаю, удалась. Первый забитый мяч пришел как раз после взаимодействия Кругового с Малкомом, Мостовой смотрелся активно. Сопернику сложнее было приспособиться, а Малком посадил на карточку защитника. Оба могут сыграть на обоих флангах.

— Каковы шансы Терентьева остаться в команде?

— Посмотрим, поговорим с Денисом. Мы будем учитывать его пожелания и то, насколько важно клубу его сохранить.

— Почему в заявку не попал Мусаев?

— Леон много пропустил. Он готовился к матчу по индивидуальной программе. Думаю, к следующему матчу он будет готов и окажется в заявке, если не случится ничего сверхъестественного. Он тренируется, но пока его функциональное состояние не оптимальное. (Гоша Чернов)