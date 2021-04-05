Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, чего ждет от решающего отрезка сезона.

— До конца турнира РПЛ остается полтора месяца. Их надо отработать, как всегда, по полной программе: мы все очень хотим добыть третий подряд чемпионский титул для «Зенита», — говорит Семак. — И все мысли сейчас об этом. Ну а я вообще так устроен по характеру, что как только беру один трофей, сразу думаю о следующем. Для меня не существует пресыщения победами. Выиграли сегодня — быстро забыли, идем дальше.

45-летний Семак тренирует «Зенит» с 2018 года. Вместе с клубом из Санкт-Петербурга российский специалист выиграл четыре трофея: чемпионат России (2018/19, 2019/20), Кубок страны (2019/20) и Суперкубок России (2020).

(Георгий Кудинов)

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