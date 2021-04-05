Тренер «Зенита» Семак высказался о будущем Азмуна и Дриусси

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в эксклюзивном интервью «СЭ» объяснил, почему не стоит удерживать в команде футболистов против их воли.

Ранее, в марте, сообщалось, что на 26-летнего иранца претендуют ряд европейских клубов. В СМИ также появилась информация, что 25-летний Дриусси может продолжить карьеру в Аргентине.

— На сегодняшний день и Азмун, и Дриусси готовятся вместе со всеми к битве за титул, — сказал Семак. — А о том, что произойдет летом, сейчас говорить рано. Могу только лишь еще раз напомнить свою мысль в целом по составу: удерживать того или иного игрока против его воли не имеет смысла. Это в конечном итоге вредит и команде, и самому футболисту.

Азмун выступает в «Зените» с 2019-го. В текущем сезоне форвард провел 24 матча за сине-бело-голубых, забил 13 голов и сделал две результативные передачи.

Дриусси играет за команду из Санкт-Петербурга с 2017 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 17 встречах, забил два гола и отдал две передачи.

(Георгий Кудинов)

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