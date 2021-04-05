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Соболев написал Промесу после матча «Ростов» — «Спартак»: «Люблю тебя»

09:54
Виктор Мозес, Александр Соболев и Квинси Промес. Фото Instagram
Виктор Мозес, Александр Соболев и Квинси Промес. Фото Instagram
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Нападающий «Спартака» Квинси Промес опубликовал пост в Instagram после победы красно-белых над «Ростовом» (3:2) в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ. Его одноклубник Александр Соболев отреагировал на новую публикацию 29-летнего голландского футболиста.

«Люблю тебя», — написал в комментариях Соболев под постом Промеса.

В прошедшей встрече, которая прошла 4 апреля в Ростове-на-Дону, 24-летний Соболев оформил дубль. Промес записал на свой счет результативный пас.

«Спартак» с 47 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» — 8-я строчка и 37 баллов.

Ростов — Спартак

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 24-й тур. «Ростов» — «Спартак» и другие матчи: расписание и результаты, новости и обзоры




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