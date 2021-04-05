Соболев написал Промесу после матча «Ростов» — «Спартак»: «Люблю тебя»
09:54
Нападающий «Спартака» Квинси Промес опубликовал пост в Instagram после победы красно-белых над «Ростовом» (3:2) в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ. Его одноклубник Александр Соболев отреагировал на новую публикацию 29-летнего голландского футболиста.
«Люблю тебя», — написал в комментариях Соболев под постом Промеса.
В прошедшей встрече, которая прошла 4 апреля в Ростове-на-Дону, 24-летний Соболев оформил дубль. Промес записал на свой счет результативный пас.
«Спартак» с 47 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» — 8-я строчка и 37 баллов.
16
Зачет
vs
10
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 24-й тур. «Ростов» — «Спартак» и другие матчи: расписание и результаты, новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...