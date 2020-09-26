Семак — о 40-летнем юбилее фанатского движения «Зенита»: «Если бы счет остался 4:0, было бы приятнее вдвойне»
19:05
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы в матче 9-го тура премьер-лиги против «Уфы» (6:0) отметил поддержку болельщиков.
— Достаточно хороший первый тайм. Во втором тайме, особенно в начале, немного отдали инициативу, но смогли забить еще и довели матч до уверенной победы. Мы хотели поздравить фанатов с 40-летним юбилеем движения. Если бы счет остался 4:0, то было бы приятно вдвойне. Но то, что мы изменили цифры, это только на радость болельщикам. (Гоша Чернов)
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 9-й тур. ЦСКА — «Локомотив» и другие матчи
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