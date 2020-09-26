Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы в матче 9-го тура премьер-лиги против «Уфы» (6:0) отметил поддержку болельщиков.

— Достаточно хороший первый тайм. Во втором тайме, особенно в начале, немного отдали инициативу, но смогли забить еще и довели матч до уверенной победы. Мы хотели поздравить фанатов с 40-летним юбилеем движения. Если бы счет остался 4:0, то было бы приятно вдвойне. Но то, что мы изменили цифры, это только на радость болельщикам. (Гоша Чернов)