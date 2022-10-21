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Семак назвал Нобоа одним из самых ярких легионеров в истории российского футбола

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа одним из лучших легионеров в истории российского футбола.

«Кристиан Нобоа и в 37 лет — главная звезда «Сочи», один из лучших игроков РПЛ. Нейтрализовать эквадорца — одна из самых важных задач зенитовцев в понедельник? Конечно, мы должны уделять внимание индивидуальным качествам Кристиана — он один из самых ярких легионеров в истории российского футбола, и то, на каком уровне он продолжает играть, говорит о его качествах, профессионализме и умении. Конечно, качества, которые у него есть — и шикарный удар, и передачи, и видение поля — позволяют ему оставаться на очень высоком уровне, несмотря на возраст», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

37-летний футболист выступает за «Сочи» с августа 2019 года и провел за клуб 89 матчей, забил 35 мячей и отдал 21 результативную передачу.

В 14-м туре РПЛ «Зенит» встретится с «Сочи». Игра пройдет 24 октября. Начало — в 20:00 мск.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2022-10-21-sergey-semak-po-sozdannym-momentam-sochi-nakhoditsya-v-verkhney-chasti-tablitsy.htm
Кристиан Нобоа
Сергей Семак
Футбол
ФК Зенит
ФК Сочи
3
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
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Квинси Промес

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 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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П
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Александр Соболев

Спартак

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Локомотив

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