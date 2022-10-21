Семак назвал Нобоа одним из самых ярких легионеров в истории российского футбола

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа одним из лучших легионеров в истории российского футбола.

«Кристиан Нобоа и в 37 лет — главная звезда «Сочи», один из лучших игроков РПЛ. Нейтрализовать эквадорца — одна из самых важных задач зенитовцев в понедельник? Конечно, мы должны уделять внимание индивидуальным качествам Кристиана — он один из самых ярких легионеров в истории российского футбола, и то, на каком уровне он продолжает играть, говорит о его качествах, профессионализме и умении. Конечно, качества, которые у него есть — и шикарный удар, и передачи, и видение поля — позволяют ему оставаться на очень высоком уровне, несмотря на возраст», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

37-летний футболист выступает за «Сочи» с августа 2019 года и провел за клуб 89 матчей, забил 35 мячей и отдал 21 результативную передачу.

В 14-м туре РПЛ «Зенит» встретится с «Сочи». Игра пройдет 24 октября. Начало — в 20:00 мск.