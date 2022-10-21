Семак назвал Нобоа одним из самых ярких легионеров в истории российского футбола
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа одним из лучших легионеров в истории российского футбола.
«Кристиан Нобоа и в 37 лет — главная звезда «Сочи», один из лучших игроков РПЛ. Нейтрализовать эквадорца — одна из самых важных задач зенитовцев в понедельник? Конечно, мы должны уделять внимание индивидуальным качествам Кристиана — он один из самых ярких легионеров в истории российского футбола, и то, на каком уровне он продолжает играть, говорит о его качествах, профессионализме и умении. Конечно, качества, которые у него есть — и шикарный удар, и передачи, и видение поля — позволяют ему оставаться на очень высоком уровне, несмотря на возраст», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».
37-летний футболист выступает за «Сочи» с августа 2019 года и провел за клуб 89 матчей, забил 35 мячей и отдал 21 результативную передачу.
В 14-м туре РПЛ «Зенит» встретится с «Сочи». Игра пройдет 24 октября. Начало — в 20:00 мск.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|
2
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|31-16
|26
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|4
|2
|26-13
|25
|
4
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
5
|Краснодар
|13
|6
|3
|4
|25-20
|21
|
6
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
7
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
8
|Динамо
|13
|5
|5
|3
|21-16
|20
|
9
|Оренбург
|13
|6
|0
|7
|22-31
|18
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|
11
|Н. Новгород
|13
|3
|4
|6
|17-23
|13
|
12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
13
|Локомотив
|13
|3
|3
|7
|16-26
|12
|
14
|Факел
|13
|1
|8
|4
|16-23
|11
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|- : -
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|- : -
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|- : -
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|9
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|12
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Мусса Сиссако
Сочи
|3
|1
|1