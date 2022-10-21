Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:13

Талалаев — о назначении в «Торпедо»: «Я не планировал так быстро браться за новую работу»

Мария Гусева
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев рассказал, что после ухода из «Ахмата» не планировал быстро возобновлять тренерскую деятельность.

«Я не планировал так быстро браться за новую работу. Когда примерно месяц назад Илья Леонидович [Геркус] попросил о встрече и предложил подумать о «Торпедо», я ему так и сказал: хочу пока продолжить отдых. Но потом наступил мой день рождения, было много поздравлений от воспитанников «Торпедо» — и мы много говорили о том, что родной клуб переживает тяжелые времена, — цитирует Sport24 Талалаева. — Мысль, что нужно ему помочь, крепла. Тут «Торпедо» вышло на меня еще раз — смогли убедить, что нужно возглавить клуб именно сейчас, хотя честно могу сказать: еще не чувствую себя на 100% готовым».

50-летний специалист был назначен главным тренером «Торпедо» 13 октября. Предыдущим клубом Талалаева был «Ахмат», в котором он работал с июля 2020 по сентябрь 2022 года.

«Торпедо» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата России с 6 очками в 13 матчах.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-21-talalayev-kogda-mesyats-nazad-gerkus-predlozhil-podumat-o-torpedo-ya-skazal-khochu-poka-prodolzhit-otdykh
Андрей Талалаев
Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
Илья Геркус
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Грязные девушки в красивых платьях: фото с самой необычной Олимпиады
Федотов и Абаскаль получили дисквалификации: «Достали из видео все»
Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны США
Пресс-секретарь президента Песков: Путин часто брал в руки оружие, это нормальная практика
Российский генерал спрогнозировал сроки окончания спецоперации
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Семак назвал Нобоа одним из самых ярких легионеров в истории российского футбола

Основные слушания по уголовному делу Промеса состоятся в марте 2023 года
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости