Талалаев — о назначении в «Торпедо»: «Я не планировал так быстро браться за новую работу»

Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев рассказал, что после ухода из «Ахмата» не планировал быстро возобновлять тренерскую деятельность.

«Я не планировал так быстро браться за новую работу. Когда примерно месяц назад Илья Леонидович [Геркус] попросил о встрече и предложил подумать о «Торпедо», я ему так и сказал: хочу пока продолжить отдых. Но потом наступил мой день рождения, было много поздравлений от воспитанников «Торпедо» — и мы много говорили о том, что родной клуб переживает тяжелые времена, — цитирует Sport24 Талалаева. — Мысль, что нужно ему помочь, крепла. Тут «Торпедо» вышло на меня еще раз — смогли убедить, что нужно возглавить клуб именно сейчас, хотя честно могу сказать: еще не чувствую себя на 100% готовым».

50-летний специалист был назначен главным тренером «Торпедо» 13 октября. Предыдущим клубом Талалаева был «Ахмат», в котором он работал с июля 2020 по сентябрь 2022 года.

«Торпедо» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата России с 6 очками в 13 матчах.