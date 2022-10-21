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Шалимов ответил на вопрос о готовности вернуться к тренерской работе

Шалимов пока не собирается возвращаться к тренерской работе
Читать «СЭ» в

Бывший главный тренер «Краснодара», «Химок» и «Урала» Игорь Шалимов ответил на вопрос о готовности вернуться к тренерской деятельности.

«Собираюсь ли я возвращаться в какой-либо клуб РПЛ? Пока не собираюсь», — приводит Vprognoze.ru слова тренера.

Последним местом работы 53-летнего специалиста был «Урал». Шалимов руководил командой с августа 2021 года по август 2022-го. Команда из Екатеринбурга под его руководством провел 33 матча, в которых одержала 9 побед, сыграла 8 раз вничью и потерпела 16 поражений.

Источник: vprognoze.ru
Игорь Шалимов
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