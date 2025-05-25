Роберто Манчини поздравил «Зенит» со столетием

Бывший главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поздравил клуб со столетием.

«Я хочу пожелать счастливого дня рождения такому славному клубу, как «Зенит», — сказал Манчини «СЭ».

Манчини возглавлял «Зенит» с июня 2017 года по май 2018 года. Под его руководством команда заняла пятое место в турнирной таблице РПЛ, дошла до 1/8 финала Лиги Европы и вылетела в 1/16 финала Кубка России.