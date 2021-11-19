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Семак: «Мы решаем свои задачи, а Валерий Карпин — свои»

21:42
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после завершения матча 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода» (5:1) вернулся к теме выступления нападающего Артема Дзюбы за сборную России.

— Дзюба оформил хет-трик. На ваш взгляд, он мог бы помочь сборной России в игре с Хорватией? Он в форме?

— Мы решаем свои задачи, а Валерий Георгиевич Карпин — свои. И ему видней, какие игроки могут помочь для решения задач. У нас своя работа, у него своя. Хочу пожелать ему удачи, терпения. Будем переживать и болеть. Надеюсь, наша сборная сможет выйти на чемпионат мира.

— Матч с «Мальме» — главный в этой части сезона?

— Для нас каждый матч — главный. Насчет степени важности, это формируете их и подразделяете на важные и суперважные. Для нас каждый матч важный. Здесь ничего не изменилось. Нам будет непросто. Попытаемся добыть победу, желательно крупную и пройти дальше. Нам тоже нужно готовиться играть и победить.

— Что вы думаете о Кержакове-тренере?

— У него был прекрасный старт. Было непросто сформировать команду, ведь пришло много новых игроков. Александр привык выигрывать и всегда заряжен только на победу. Свой опыт и свои мысли он передает команде. Я могу только пожелать ему удачи и терпения. Двигаться в том же ключе. Да, серия не совсем приятная, но у всех бывают как положительные, так и отрицательные серии.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
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Обе забьют - да

31%

1.70

ТБ 2.5

23%

1.77

X2

16%

2.00
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Ливерпуль
Арсенал

П1

26%

1.48

Ф1 (-1.0)

20%

1.77

Обе забьют - да

19%

1.64
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Гоша Чернов все материалы автора

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