Семак: «Мы решаем свои задачи, а Валерий Карпин — свои»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после завершения матча 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода» (5:1) вернулся к теме выступления нападающего Артема Дзюбы за сборную России.
— Дзюба оформил хет-трик. На ваш взгляд, он мог бы помочь сборной России в игре с Хорватией? Он в форме?
— Мы решаем свои задачи, а Валерий Георгиевич Карпин — свои. И ему видней, какие игроки могут помочь для решения задач. У нас своя работа, у него своя. Хочу пожелать ему удачи, терпения. Будем переживать и болеть. Надеюсь, наша сборная сможет выйти на чемпионат мира.
— Матч с «Мальме» — главный в этой части сезона?
— Для нас каждый матч — главный. Насчет степени важности, это формируете их и подразделяете на важные и суперважные. Для нас каждый матч важный. Здесь ничего не изменилось. Нам будет непросто. Попытаемся добыть победу, желательно крупную и пройти дальше. Нам тоже нужно готовиться играть и победить.
— Что вы думаете о Кержакове-тренере?
— У него был прекрасный старт. Было непросто сформировать команду, ведь пришло много новых игроков. Александр привык выигрывать и всегда заряжен только на победу. Свой опыт и свои мысли он передает команде. Я могу только пожелать ему удачи и терпения. Двигаться в том же ключе. Да, серия не совсем приятная, но у всех бывают как положительные, так и отрицательные серии.
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