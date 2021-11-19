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Кержаков прокомментировал удаление Бумаля в первом тайме матча против «Зенита»

21:48
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Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков прокомментировал удаление полузащитника Петрюса Бумаля в первом тайме матча 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (1:5).

— Были ли альтернативы Бумалю?

— Альтернатива всегда есть. Исходя из тренировочного процесса нам показалось, что Бумаль готов к игре. Нам тоже свойственно ошибаться. В развитии атаки, в принципе, при нашем владении мячом он играл неплохо. Но без мяча при обороне он нарушал дисциплину.

— Чаще всего новички РПЛ играют низко в Санкт-Петербурге. А вы играли смело. Почему?

— Нам вообще хочется играть в футбол. Нужно наслаждаться моментом, ведь ты играешь в элите российского футбола. Можно сесть в низкий блок, насытить оборону и надеяться на контратаку, но мне показалось, что сегодня при хорошей психологической подготовке у нас бы неплохо получалось выходить из обороны через передачи. Да, были ошибки и волнение, но мы неплохо смотрелись до удаления. Лучше проиграть так, чем обороняться и отбиваться и пропустить на последней минуте, как с «Локомотивом».

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 15-й тур
19 нояб, 19:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
5:1
Нижний Новгород
Голы
Малком, 24 (1:0), Дзюба, 34 (2:0), Козлов, 39 (2:1), Дзюба, 45 (3:1), Дзюба, 59 (4:1), Чистяков, 87 (5:1)
Зенит
Кержаков Чистяков Дуглас Сантос (Круговой, 61 ) Ловрен Караваев (Сутормин, 61 ) Ракицкий (Оздоев, 61 ) Вендел (Барриос, 67 ) Мостовой Ерохин (Азмун, 73 ) Малком Дзюба
Нижний Новгород
Нигматуллин Кечкеш Юлдошев Миладинович Каккоев (Шарипов, 72) Козлов (Пенчиков, 73) Бумаль Могилевец (Горбунов, 30) Берковский (Сапета, 77) Косарев (Масоэро, 46) Сулейманов
Предупреждения
Азмун 90, Барриос 90, Сутормин 90  -  Бумаль 41, Горбунов 54, Миладинович 90, Сапета 90
Судьи
Павел Кукуян (Сочи) Антон Кобзев (Москва) Наиль Сейфетдинов (Казань)
ВАР
Шадыханов (Москва) Березнов (Москва)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Спартак

Обе забьют - да

31%

1.70

ТБ 2.5

23%

1.77

X2

16%

2.00
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Арсенал

П1

26%

1.48

Ф1 (-1.0)

20%

1.77

Обе забьют - да

19%

1.64
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Наполи

X2

23%

1.69

Обе забьют - да

22%

1.66

Ф2 (0)

15%

2.38

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