Кержаков прокомментировал удаление Бумаля в первом тайме матча против «Зенита»
Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков прокомментировал удаление полузащитника Петрюса Бумаля в первом тайме матча 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (1:5).
— Были ли альтернативы Бумалю?
— Альтернатива всегда есть. Исходя из тренировочного процесса нам показалось, что Бумаль готов к игре. Нам тоже свойственно ошибаться. В развитии атаки, в принципе, при нашем владении мячом он играл неплохо. Но без мяча при обороне он нарушал дисциплину.
— Чаще всего новички РПЛ играют низко в Санкт-Петербурге. А вы играли смело. Почему?
— Нам вообще хочется играть в футбол. Нужно наслаждаться моментом, ведь ты играешь в элите российского футбола. Можно сесть в низкий блок, насытить оборону и надеяться на контратаку, но мне показалось, что сегодня при хорошей психологической подготовке у нас бы неплохо получалось выходить из обороны через передачи. Да, были ошибки и волнение, но мы неплохо смотрелись до удаления. Лучше проиграть так, чем обороняться и отбиваться и пропустить на последней минуте, как с «Локомотивом».
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