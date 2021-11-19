Сергей Семак: «Крицюк пока, к сожалению, не готов к играм»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы над «Нижним Новгородом» (5:1) рассказал о состоянии здоровья голкипера Станислава Крицюка.

— Почему Барриос так поздно прилетел? Ведь у него была дисквалификация на матч с Парагваем, он мог прилететь раньше.

— Потому что мы дали ему отдохнуть. В последние месяцы он прилетал практически сразу на матч, как было в Лондоне. Когда есть возможность избежать риска, то мы это делаем.

— Валерий Карпин после матча России с Кипром назвал газон безобразным. Каково сейчас состояние газона? И знаете ли вы, в чем были причины его ухудшения?

— Лучше адресовать этот вопрос другим, я не агроном. Что касается качества поля, то люди стараются, работают, но оно, конечно, далеко от идеала.

— Когда вернется в строй Крицюк?

— Станислав пока, к сожалению, не готов к играм. Мы смотрим его динамику восстановления. Пока сложно сказать, насколько быстро он вернется в строй. Возможно, быстро, а, может быть, придется выбрать другие методы лечения, — сказал Семак.

В составе победителей хет-трик сделал Артем Дзюба.