Семак: «Азмун может желать покинуть «Зенит», но мы обязаны безболезненно его заменить»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил вероятность ухода из команды нападающего Сердара Азмуна.

— Азмун важен, когда здоров. А сейчас полтора месяца у него проблемы. Конечно, мне важно понимать: уйдет он сейчас или нет. Если уходит, мы должны найти замену. Сердар может желать покинуть «Зенит», но мы обязаны безболезненно его заменить. Мне хочется, чтобы эти вопросы решались раньше. Плюс у нас есть и остальные футболисты, у которых заканчиваются контракты. Но ничего не поделать, — цитирует Семака «Чемпионат».

— Он не изменит позицию по продлению контракта?

— Сейчас его желание — доиграть до конца контракта, а летом уйти свободным агентом.

Ранее сообщалось, что интерес к 27-летнему иранцу проявляют «Ювентус» и «Лион». Его контракт с российской командой истекает предстоящим летом.