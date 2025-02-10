Селюк: «Галицкий столько сделал для футбола... Хочу, чтобы «Краснодар» выиграл трофей»

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался об активности «Краснодара» на трансферном рынке в зимнее окно.

«Вот говорят, что «Краснодар» там не покупает никого. Так вот, я как раз думаю, что у «Краснодара», который не покупает никого, будет лучший результат. Галицкий столько сделал для футбола и столько вообще души вложил в развитие клуба, что я бы хотел, чтобы «Краснодар» выиграл какой-нибудь трофей», — цитирует Селюка Vprognoze.ru.

На данный момент «Краснодар» не совершил ни одного приобретения.

После 18 туров «быки» занимают первое место в турнирной таблице РПЛ с 39 очками.