Николич — о травме Глебова: «Думаю, перелома нет»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич прокомментировал травму хавбека Кирилла Глебова в матче с «Краснодаром» за третье место в Winline Зимнем кубке РПЛ.

«Думаю, перелома нет, а только жесткая контузия. Надеюсь, все обойдется. Мы улетаем в Москву, там уже проведем детальный осмотр», — сказал Николич.

Полузащитник появился на поле во втором тайме. В концовке игры Глебов получил травму ноги и был заменен.