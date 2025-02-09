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9 февраля 2025, 22:00

В Португалии сообщили, что «Брага» до сих пор не получила гарантий от «Зенита» по оплате трансфера Саласара

Микеле Антонов
Корреспондент
Родриго Саласар (слева).
Фото Global Look Press

Антонио Cоареш, журналист португальского издания «Jornal de Noticias» ответил на вопрос «СЭ» о возможном трансфере полузащитника «Браги» Родриго Саласара в «Зенит».

«Брага» до сих пор не получила гарантий оплаты от «Зенита». Клуб сохранит Саласара до этого момента. Поэтому еще нет официального объявления о трансфере. Клубы могли договориться о переходе, но проблема именно в документах. Я уверен, что ситуация разрешится, иначе бы Родриго не приехал в расположение «Зенита». Должно быть, тут какая-то проблема бюрократического характера.

В противном случае, это будет не первый раз, когда футболист вернется в расположение своего клуба. Подобное уже случалось с одним футболистом: он был представлен в качестве игрока «Бенфики», а на следующий день вернулся в свой предыдущий клуб», — сказал Соареш «СЭ».

Ранее издание Metaratings.ru. сообщило, что «Зенит» и «Брага» оформили сделку по переходу полузащитника Родриго Саласара.

Саласар выступает за «Брагу» с лета 2023 года. В сезоне-2024/25 он провел 21 матч за команду во всех турнирах, забил шесть мячей и сделал восемь результативных передач.

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Родриго Саласар
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
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17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
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Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 17
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

Балтика

 26 1 7
Дмитрий Чистяков
Дмитрий Чистяков

Ростов

 22 1 5
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 26 1 5
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