В Португалии сообщили, что «Брага» до сих пор не получила гарантий от «Зенита» по оплате трансфера Саласара

Антонио Cоареш, журналист португальского издания «Jornal de Noticias» ответил на вопрос «СЭ» о возможном трансфере полузащитника «Браги» Родриго Саласара в «Зенит».

«Брага» до сих пор не получила гарантий оплаты от «Зенита». Клуб сохранит Саласара до этого момента. Поэтому еще нет официального объявления о трансфере. Клубы могли договориться о переходе, но проблема именно в документах. Я уверен, что ситуация разрешится, иначе бы Родриго не приехал в расположение «Зенита». Должно быть, тут какая-то проблема бюрократического характера.

В противном случае, это будет не первый раз, когда футболист вернется в расположение своего клуба. Подобное уже случалось с одним футболистом: он был представлен в качестве игрока «Бенфики», а на следующий день вернулся в свой предыдущий клуб», — сказал Соареш «СЭ».

Ранее издание Metaratings.ru. сообщило, что «Зенит» и «Брага» оформили сделку по переходу полузащитника Родриго Саласара.

Саласар выступает за «Брагу» с лета 2023 года. В сезоне-2024/25 он провел 21 матч за команду во всех турнирах, забил шесть мячей и сделал восемь результативных передач.