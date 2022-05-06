Селихов: «Когда «Спартак» стал чемпионом, никто не делал нам чемпионский коридор»

Селихов объяснил, почему «Спартак» не должен делать чемпионский коридор для «Зенита»

Вратарь «Спартака» Александр Селихов объяснил, как относится к тому, что красно-белые должны устроить чемпионский коридор для «Зенита».

«Должен ли «Спартак» делать чемпионский коридор для «Зенита»? Когда «Спартак» стал чемпионом, нам никто не делал чемпионский коридор. Это мое мнение», — приводит Sport24 слова Селихова.

В прошлую субботу, 30 апреля, «Зенит» обыграл «Локомотив» (3:1) и оформил чемпионство за три тура до конца розыгрыша Тинькофф РПЛ-2021/22.

15 мая «Спартак» на своем поле сыграет с «Зенитом» в рамках 29-го тура РПЛ.