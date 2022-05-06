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Селихов: «Когда «Спартак» стал чемпионом, никто не делал нам чемпионский коридор»

Селихов объяснил, почему «Спартак» не должен делать чемпионский коридор для «Зенита»
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Селихов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Вратарь «Спартака» Александр Селихов объяснил, как относится к тому, что красно-белые должны устроить чемпионский коридор для «Зенита».

«Должен ли «Спартак» делать чемпионский коридор для «Зенита»? Когда «Спартак» стал чемпионом, нам никто не делал чемпионский коридор. Это мое мнение», — приводит Sport24 слова Селихова.

В прошлую субботу, 30 апреля, «Зенит» обыграл «Локомотив» (3:1) и оформил чемпионство за три тура до конца розыгрыша Тинькофф РПЛ-2021/22.

15 мая «Спартак» на своем поле сыграет с «Зенитом» в рамках 29-го тура РПЛ.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-05-06-selikhov-zenit-kogda-spartak-stal-chempionom-nam-nikto-ne-delal-chempionskiy-koridor
Александр Селихов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
3
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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30 тур
6.05 18:00
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.05 14:00
Урал – Спартак
 - : -
7.05 16:30
Зенит – Химки
 - : -
7.05 16:30
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
7.05 19:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
8.05 14:00
Уфа – Ростов
 - : -
8.05 16:30
Арсенал – Краснодар
 - : -
8.05 19:00
Локомотив – Рубин
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

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Дмитрий Полоз

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Сочи

 11
П
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Крылья Советов

 7
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Краснодар

 6
И К Ж
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Спартак

 15 1 4
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 22 1 4
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