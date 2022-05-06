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Селихов оценил шансы «Спартака» опуститься в зону стыковых матчей в РПЛ в этом сезоне

Иван Торопцев
Корреспондент
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Вратарь «Спартака» Александр Селихов высказался о возможном попадании команды в зону стыковых матчей в турнирной таблице Тинькофф РПЛ в нынешнем сезоне.

«Попадание в стыковые матчи? Это придает дополнительную ответственность и, соответственно, нервозность. Но мы — «Спартак», поэтому, думаю, до стыков не дойдет. Понятно, что сезон смазанный, где-то что-то не получалось, но он нас многому научит», — цитирует Sport24 Селихова.

За 3 тура до конца чемпионата России «Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице с 34 очками, отрыв от зоны стыковых матчей составляет 5 очков.

Согласно регламенту РПЛ, команды, занявшие 13-е и 14-е места по итогам сезона, участвуют в стыковых матчах за право сохранить место в премьер-лиге с клубами, занявшими 3-ю и 4-ю строчки в таблице Олимп-ФНЛ.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-05-06-selikhov-otsenil-shansy-spartaka-popast-v-stykovyye-matchi-rpl
Александр Селихов
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3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
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 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
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 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
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 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
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 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
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 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
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 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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