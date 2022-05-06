Селихов оценил шансы «Спартака» опуститься в зону стыковых матчей в РПЛ в этом сезоне

Вратарь «Спартака» Александр Селихов высказался о возможном попадании команды в зону стыковых матчей в турнирной таблице Тинькофф РПЛ в нынешнем сезоне.

«Попадание в стыковые матчи? Это придает дополнительную ответственность и, соответственно, нервозность. Но мы — «Спартак», поэтому, думаю, до стыков не дойдет. Понятно, что сезон смазанный, где-то что-то не получалось, но он нас многому научит», — цитирует Sport24 Селихова.

За 3 тура до конца чемпионата России «Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице с 34 очками, отрыв от зоны стыковых матчей составляет 5 очков.

Согласно регламенту РПЛ, команды, занявшие 13-е и 14-е места по итогам сезона, участвуют в стыковых матчах за право сохранить место в премьер-лиге с клубами, занявшими 3-ю и 4-ю строчки в таблице Олимп-ФНЛ.