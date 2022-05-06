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Геркус: «Дзюба был примой, его тяготит роль запасного в «Зените»

Геркус заявил, что Дзюбе нужно рассмотреть варианты продолжения карьеры в другом клубе
Роман Шишов
Корреспондент
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Известный менеджер, бывший президент и гендиректор «Локомотива» Илья Геркус в интервью тележурналисту, колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24» высказался по поводу будущего нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

«Если у Дзюбы есть варианты вне «Зенита», я бы их рассмотрел, — отметил Геркус. — С «Зенитом» он выиграл все, что мог. Следующий сезон будет повторением. Причем повторением на непривычной для него роли запасного игрока. В «Зените» он был суперзвездой и примой. Переход в новый клуб мог бы стать новым опытом для Дзюбы. Мы понимаем, что Дзюба не молодеет.

Клуб уже де-факто решает задачу с Дзюбой. Ему предложили роль игрока, выходящего на замену. Мне кажется, Дзюба тяготится этой ролью".

Артем Дзюба
Илья Геркус
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2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
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 Урал 27 6 9 12 21-31 27
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 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
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6.05 18:00
Кр. Советов – Динамо
 - : -
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 - : -
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Крылья Советов

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Реми Кабелла

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Краснодар

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И К Ж
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Спартак

 15 1 4
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 22 1 4
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