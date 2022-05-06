Геркус: «Дзюба был примой, его тяготит роль запасного в «Зените»

Известный менеджер, бывший президент и гендиректор «Локомотива» Илья Геркус в интервью тележурналисту, колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24» высказался по поводу будущего нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

«Если у Дзюбы есть варианты вне «Зенита», я бы их рассмотрел, — отметил Геркус. — С «Зенитом» он выиграл все, что мог. Следующий сезон будет повторением. Причем повторением на непривычной для него роли запасного игрока. В «Зените» он был суперзвездой и примой. Переход в новый клуб мог бы стать новым опытом для Дзюбы. Мы понимаем, что Дзюба не молодеет.

Клуб уже де-факто решает задачу с Дзюбой. Ему предложили роль игрока, выходящего на замену. Мне кажется, Дзюба тяготится этой ролью".