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«Рубин» интересуется Селиховым

09:43
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По информации «СЭ», «Рубин» проявляет интерес к вратарю «Спартака» Александру Селихову. В конце апреля футболист уже прилетал в Казань.

Действующий контракт 27-летнего голкипера с красно-белыми рассчитан до лета 2022-го года. Селихов в матче 28-го тура прошедшего чемпионата России впервые за два года сыграл за «Спартак». Голкипер пропустил длительный отрезок из-за травмы, полученной в 2019-м году, из-за чего проиграл конкуренцию за место в воротах Александру Максименко.

После назначения на пост главного тренера «Спартака» Руя Витории Селихов намерен выяснить, рассчитывает ли на него новый специалист. В ином случае вратарь готов сменить команду.

В «Рубине» уже выступают Юрий Дюпин, включенный в расширенный список сборной России на Евро-2020, и второй вратарь Никита Медведев, но в руководстве клуба хотели бы усилить позицию голкипера.

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