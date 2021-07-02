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Дмитрий Попов: «Есть понимание, кто должен остаться, а кого «Спартак» должен продать»

20:54
Алекс Крал. Фото ФК «Спартак»
Алекс Крал. Фото ФК «Спартак»
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Спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов рассказал о трансферных планах клуба.

— Ключевых игроков мы не будем продавать. Крал? Я сказал про ключевых игроков, а не про Крала. Кто из них ключевой, мы сейчас не будем говорить. У нас есть понимание, какие игроки должны остаться, а каких мы должны продать, — заявил Попов.

— Действительно ли в приоритете опорник и правый защитник? Насколько вы близки к финальным кандидатурам?

— Мы близки, но в силу лимита мы ограничены тем, что сначала мы должны продать. Кого? На кого будут предложения.

— Есть ли предложения по Педро Роше?

— Какие-то шорохи есть. Но до конкретики пока еще далеко. Трансферное окно первого августа открывается. Мы работаем над этим. Я уже повторял, что наша задача его устроить.

— Кто будет принимать решения по уходу игроков?

— Принимать решения мы будем совместно. Разговоры про трансферы будут вестись, когда Руй Витория познакомится с большей частью команды, в том числе и с молодежью. Это логично.

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