Экспертно-судейская комиссия РФС сегодня рассмотрит работу арбитра Евгения Турбина в матче 10-го тура Тинькофф РПЛ «Сочи» — «Ростов» (4:2).

— Экспертно-судейская комиссия соберется сегодня вечером. Выводы будут завтра, — сказал глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

В той встрече рефери показал 8 желтых карточек игрокам гостей, удалил с поля полузащитника Маттиаса Норманна. Главный тренер дончан Валерий Карпин, которому также была предъявлена красная карточка, в интервью «СЭ» заявил, что арбитр судил предвзято.

На следующий день после матча Хачатурянц заметил, что Турбин получит низкую оценку за свою работу. (Виталий Айрапетов)