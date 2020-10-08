Сегодня РФС рассмотрит судейство Турбина в матче «Сочи» — «Ростов»
12:35
Экспертно-судейская комиссия РФС сегодня рассмотрит работу арбитра Евгения Турбина в матче 10-го тура Тинькофф РПЛ «Сочи» — «Ростов» (4:2).
— Экспертно-судейская комиссия соберется сегодня вечером. Выводы будут завтра, — сказал глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.
В той встрече рефери показал 8 желтых карточек игрокам гостей, удалил с поля полузащитника Маттиаса Норманна. Главный тренер дончан Валерий Карпин, которому также была предъявлена красная карточка, в интервью «СЭ» заявил, что арбитр судил предвзято.
На следующий день после матча Хачатурянц заметил, что Турбин получит низкую оценку за свою работу. (Виталий Айрапетов)
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