Седрик Гогуа: «Уфа» не играла в футбол. Меня постоянно толкали, но судья не свистел в нашу сторону"
16:09
Защитник «Ротора» Седрик Гогуа, признанный лучшим игроком матча 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (0:0) выразил недовольство игрой соперника.
— По правде говоря, «Уфа» не играла в футбол, — сказал в эфире «Матч Премьер» Гогуа. — Было много фолов, меня постоянно толкали, но судья не свистел в нашу сторону.
— Вам удалось выиграть практически все верховые единоборства. Как вам это удалось?
— Это моя работа, я защитник и пытаюсь выиграть борьбу за каждый мяч.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 10-й тур. «Спартак» — «Зенит» и другие матчи
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