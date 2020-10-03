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Седрик Гогуа: «Уфа» не играла в футбол. Меня постоянно толкали, но судья не свистел в нашу сторону"

16:09
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Защитник «Ротора» Седрик Гогуа, признанный лучшим игроком матча 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (0:0) выразил недовольство игрой соперника.

— По правде говоря, «Уфа» не играла в футбол, — сказал в эфире «Матч Премьер» Гогуа. — Было много фолов, меня постоянно толкали, но судья не свистел в нашу сторону.

— Вам удалось выиграть практически все верховые единоборства. Как вам это удалось?

— Это моя работа, я защитник и пытаюсь выиграть борьбу за каждый мяч.

Уфа — Ротор

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