«Сборники» «Спартака» провели первую тренировку под руководством Тедеско. Видео
Футболисты «Спартака», которые вернулись из сборных команд, сегодня провели первую тренировку под руководством Доменико Тедеско, сообщает официальный Twitter клуба. Также на канале красно-белых в Youtube опубликовано видео занятия.
?Подготовка к «Рубину»: Тедеско познакомился со сборниками— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) October 17, 2019
Сегодня первую тренировку под руководством Доменико Тедеско провели:
??Александр Максименко
??Николай Рассказов
??Максим Глушенков
??Наиль Умяров
??Джано Ананидзе
??Алекс Кралhttps://t.co/K8uHkXmY0E#СпартакРубин
Сообщается, что сегодня первую тренировку под руководством Тедеско провели Александр Максименко, Николай Рассказов, Максим Глушенков, Наиль Умяров, Джано Ананидзе и Алекс Крал.
19 октября «Спартак» примет «Рубин» в 13-м туре чемпионата России. Начало в 16.30 по московскому времени.
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Дополнительная информация
https://twitter.com/fcsm_official/status/1184824644282523648