Сайманов поздравил «Рубин» с возвращением в РПЛ

Бывший генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов поздравил «Рубин» с победой в Первой лиге и возвращением в РПЛ.

— Очень рад, что Рубин вернулся в РПЛ, — сказал Сайманов. — Супер! Я в этом и не сомневался.

«Рубин» вылетел из РПЛ в сезоне-2021/22.

Сегодня, 3 июня завершился розыгрыш Первой лиги сезона-2022/23. «Рубин» занял первое место в турнирной таблице с 69 очками в 34 матчах.