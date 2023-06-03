В «Ростове» рассказали о ситуации с контрактом Полоза

Вице-президент «Ростова» Рустем Сайманов ответил на вопрос о том, останется ли в клубе нападающий Дмитрий Полоз.

— Будет ли продлен контракт с Полозом?

— Надо сначала решить с ним самим, разговор мы начали, — ответил Сайманов «СЭ». — Все зависит и от него, и от нас.

В сезоне-2022/23 Полоз забил 9 голов в 29 матчах за «Ростов», контракт 31-летнего россиянина действует до конца июня 2023 года.