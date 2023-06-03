Деменко верит, что поддержка болельщиков поможет «Крыльям Советов» победить «Спартак»

Бывший игрок «Спартака» Максим Деменко поделился мыслями в преддверии матча 30-го тура РПЛ, в котором красно-белые сыграют на выезде против «Крыльев Советов».

«Играют дома и «Крылья», при хорошем стечении обстоятельств могут выйти из зоны стыковых матчей. Как воронежцы сыграют с «Зенитом» еще неизвестно. Здесь все в ногах у «Крыльев Советов». Вопрос еще в том, что «Спартаку» тоже необходима эта победа, но он так нестабильно играет, что поддержка болельщиков должна помочь «Крыльям». Хотя «Спартак», на сегодняшний день все же будет сильнее, потому что у него борьба за медали», — приводит слова Деменко Vprognoze.ru.

«Спартак» с 54 очками занимает третье место в РПЛ, «Крылья» набрали 29 очков и идут на 13-й строчке.

Команды сыграют 3 июня. Начало — в 17.00 мск.