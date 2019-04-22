08:39 | Футбол — РПЛ

Саркисов получил травму задней поверхности бедра в матче со "Спартаком"

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Нападающий "Енисея" Артур Саркисов получил травму задней поверхности бедра в матче 24-го тура чемпионата России против "Спартака" (0:2), сообщает официальный Твиттер красноярской команды.

Саркисов не смог доиграть встречу и к 70-й минуте встречи покинул поле. "Енисей" заканчивал матч вдесятером.

– Более точный диагноз будет после дополнительного обследования, – написано в Твиттере "Енисея".

Спартак - Енисей

 

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