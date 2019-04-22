Саркисов получил травму задней поверхности бедра в матче со "Спартаком"

Нападающий "Енисея" Артур Саркисов получил травму задней поверхности бедра в матче 24-го тура чемпионата России против "Спартака" (0:2), сообщает официальный Твиттер красноярской команды.
Саркисов не смог доиграть встречу и к 70-й минуте встречи покинул поле. "Енисей" заканчивал матч вдесятером.
– Более точный диагноз будет после дополнительного обследования, – написано в Твиттере "Енисея".
У нападающего "Енисея" Артура Саркисова выявлена травма задней поверхности бедра. Более точный диагноз будет после дополнительного обследования. pic.twitter.com/77Mgig7inQ– ФК "Енисей" (@FCEnisey) 22 апреля 2019 г.
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