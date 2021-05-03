«Рубин» получит 1 миллион евро за чемпионство «Зенита»
08:17
«Зенит» одержал разгромную победу над «Локомотивом» (6:1) в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ. Сине-бело-голубые досрочно стали чемпионами России.
Одним из главных героев этой встречи стал форвард «Зенита» Сердар Азмун, который оформил хет-трик. Благодаря иранцу «Рубин» получит выплату за чемпионство санкт-петербургского клуба.
Согласно договору перехода, казанцы получат по 1 миллиону евро за каждый из первых трех титулов питерцев. Нынешняя выплата стала последней.
Азмун играет за «Зенит» с 2019 года. Контракт иранского игрока с клубом истекает в 2022 году.
В нынешнем сезоне чемпионата России Азмун провел 23 матча и забил 19 голов. Он является лучшим бомбардиром Тинькофф РПЛ.
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