Сандро Шварц: «Задачи на сезон? Пока все внимание сконцентрировано на сегодняшнем матче»

Новый главный тренер «Динамо» Сандро Шварц перед матчем 12-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» ответил на вопрос о задачах команды на сезон.

— 14 октября объявили, что вы приступите к работе, но первый матч у вас именно сегодня. Чем объясняется такая пауза? — вопрос Шварцу.

— Как вы знаете, сейчас не самая простая ситуация с коронавирусом, — сказал в эфире «Матч Премьер» Шварц. — Вчера мы провели предматчевую тренировку, а сегодня уже игра.

— Руководство «Динамо», наверняка, поставило перед вами задачи на сезон. Шла ли речь о еврокубках?

— У нас было очень мало времени для подготовки, сейчас важна сегодняшняя игра. Все внимание сконцентрировано на ней.

Встреча с «Сочи» станет первой для Шварца в качестве главного тренера «Динамо».