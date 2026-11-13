Игроки сборной Португалии выйдут на матч с Данией в футболках с 7-м номером в честь Роналду

Футболисты сборной Португалии проведут акцию в честь нападающего Криштиану Роналду, завершившего карьеру в национальной команде.

Перед матчем 5-го тура группового турнира Лиги наций против Дании все игроки выйдут на поле в футболках с седьмым номером, сообщает A Bola. Встреча состоится 14 ноября на стадионе «Мунисипал-ди-Брага» в Браге.

По информации источника, решение было принято по итогам встречи президента Португальской футбольной федерации Педру Проэнсы, главного тренера Жорже Жезуша, капитана Бернарду Силвы и вице-капитанов Рубена Диаша и Бруну Фернандеша. Акция призвана подчеркнуть вклад Роналду в историю национальной команды.

5 ноября 41-летний Роналду объявил о завершении выступлений за сборную Португалии. Форвард дебютировал в национальной команде в августе 2003 года и за 23 года провел 234 матча, забил 146 голов. Вместе со сборной он выиграл чемпионат Европы 2016 года и дважды стал победителем Лиги наций — в 2019 и 2025 годах.