Самошников: «Переговоры тянулись долго, но я не сомневался, что хочу перейти в «Спартак»

Защитник «Спартака» Илья Самошников прокомментировал переход в московский клуб. 27-летний россиянин подписал контракт на три года.

«С какими чувствами примерил красно-белую форму? Наверное, в первую очередь это радость. Великий клуб. Гордость, что могу носить майку «Спартака».

Как прошли переговоры? Если говорить откровенно, переговоры тянулись достаточно долго. Но я ни на секунду не сомневался, что хочу перейти в «Спартак», — сказал Самошников в интервью клубной пресс-службе.

Самошников играл за «Локомотив» с июля 2023 года. В сезоне-2024/25 он провел 33 матча, в которых забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.