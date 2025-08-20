Агенты Жоао Виктора подтвердили подписание контракта защитника с ЦСКА

В агентстве Talents Sports, представляющем интересы защитника «Васко Да Гама» Жоао Виктора, ответили на вопрос «СЭ» о переходе бразильца в ЦСКА.

«Контракт до 2029 гола подписан, все готово. Официальное представление — в среду», — сообщили «СЭ» в агентстве.

Ранее журналист Иван Карпов в Telegram-канале «Инсайды от Карпа» сообщил о завершении сделки.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего защитника в 5 миллионов евро.