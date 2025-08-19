Пиняев: «Остался в «Локомотиве» не из-за мыслей о Европе, а желания приносить пользу команде»

Полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев объяснил, почему принял решение остаться в команде, несмотря на предложение от ЦСКА.

23 июля сообщалось, что армейцы предложили 900 миллионов рублей за 20-летнего россиянина — эта сумма прописана в контракте игрока в качестве отступных. Позднее стало известно, что футболист отклонил предложение красно-синих.

— Есть мнение, что из ЦСКА сложнее уехать в Европу, нежели из «Локомотива».

— Разницы, помимо будущей цены, нет, — сказал Пиняев в рамках пресс-подхода на FONBASE. — Не вижу смысла об этом говорить. В «Локомотив» не приходили предложения от европейских клубов. Я остался не из-за мысли о том, откуда лучше уехать в Европу. Хочу приносить пользу «Локомотиву». На данный момент я это чувствую.

Пиняев выступает за «Локомотив» с января 2023 года. В сезоне-2025/26 хавбек забил 1 гол в 2 матчах за железнодорожников.

Контракт футболиста с клубом действует до конца июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.