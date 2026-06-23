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Аршавин: «В городах США ничего не напоминало о чемпионате мира. Атмосфера более пресная, чем в Мексике»

Артем Бухаев
Корреспондент

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин в интервью «СЭ» рассказал об атмосфере на чемпионате мира-2026.

— Вы были в Мексике и в нескольких городах США. Где лучшая атмосфера?

— В Мехико. Мексиканцы выиграли первый матч, а мы пошли смотреть, как болельщики это отмечают. Это большое событие, на улицы вышла если не вся нация, то большая ее часть. Все залезали на памятники, прыгали в фонтаны. Было ярко.

В США это ощущалось более пресно. В городах, где я был, ни до игр, ни после ничего не напоминало о чемпионате мира. Только реклама. Чувствовалась большая разница по ощущениям от турнира в США и Мексике.

— Кирилл Комбаров говорил, что в Майами вообще не ощущается атмосфера большого турнира.

— Так и есть. Ни в Лос-Анджелесе, ни в Лас-Вегасе — ничего. А вообще, в Лас-Вегасе мы видели больше хоккейных джерси «Каролины» и «Вегаса». Сложилось ощущение, что там Кубок Стэнли стал более масштабным и важным событием, чем чемпионат мира.

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ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Канаде, США и Мексике. В турнире принимают участие 48 сборных. В плей-офф выйдут команды, занявшие первые и вторые места в группах, а также восемь лучших сборных из числа занявших третье место.

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