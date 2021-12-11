Самедов: «Спартаку» после победы над «Легией» хватит запала, чтобы обыграть «Сочи»
Бывший футболист «Спартака» Александр Самедов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи».
«Спартаку» после победы над «Легией» хватит запала, чтобы выиграть «Сочи». Без Соболева будет тяжело, но есть замена. Эмоциональный фон красно-белых сейчас хороший. Они хотят поправить дела в чемпионате. У них есть возможность подняться в турнирной таблице. Думаю, «Спартак» одержит победу", — сказал Самедов «СЭ».
Матч 18-го тура Тинькофф РПЛ «Сочи» — «Спартак» пройдет 13 декабря на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало — в 19:00 по московскому времени.
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