Российский певец Юрий Лоза в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 18-го тура Тинькофф РПЛ «Динамо» — «Зенит».

«Чем «Динамо» будет обыгрывать «Зенит»? Они девятерых уфимцев еле одолели. Разве «Динамо» команда что ли? Посмотрите, как они играют. Нужно было удалить еще восьмерых уфимцев, чтобы они забили три гола. «Динамо» такая же команда, как и все остальные. Волей судьи оказалась наверху. Чем она лучше «Уфы»?» — сказал Лоза в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Также артист высказался о преимуществе «Зенита» перед «Динамо».

«В «Зените» больше профессиональных футболистов. Если они выйдут на поле, то они, конечно же, должны обыгрывать непрофессиональную команду «Динамо», любительскую. У профессионала есть цена, агенты, любители не котируются на мировом рынке. Зенитовцы могут продать 2-3 игрока прямо сейчас, а на кого из динамовцев есть запрос из какого-либо клуба?» — добавил Лоза.

После 17 игр в Тинькофф РПЛ «Динамо» (35 очков) занимает второе место в турнирной таблице, а «Зенит» (37 очков) является лидером чемпионата. В случае победы «Динамо» может сместить «Зенит» с первой строчки турнирной таблицы перед зимней паузой в чемпионате.

Очный матч «Динамо» и «Зенита» состоится в Москве на стадионе ВТБ Арена 12-го декабря. Начало встречи — в 14:00 по московскому времени.