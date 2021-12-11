Лоза: «Динамо» — это команда что ли? «Зенит» должен обыграть этот любительский клуб"
Российский певец Юрий Лоза в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 18-го тура Тинькофф РПЛ «Динамо» — «Зенит».
«Чем «Динамо» будет обыгрывать «Зенит»? Они девятерых уфимцев еле одолели. Разве «Динамо» команда что ли? Посмотрите, как они играют. Нужно было удалить еще восьмерых уфимцев, чтобы они забили три гола. «Динамо» такая же команда, как и все остальные. Волей судьи оказалась наверху. Чем она лучше «Уфы»?» — сказал Лоза в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.
Также артист высказался о преимуществе «Зенита» перед «Динамо».
«В «Зените» больше профессиональных футболистов. Если они выйдут на поле, то они, конечно же, должны обыгрывать непрофессиональную команду «Динамо», любительскую. У профессионала есть цена, агенты, любители не котируются на мировом рынке. Зенитовцы могут продать 2-3 игрока прямо сейчас, а на кого из динамовцев есть запрос из какого-либо клуба?» — добавил Лоза.
После 17 игр в Тинькофф РПЛ «Динамо» (35 очков) занимает второе место в турнирной таблице, а «Зенит» (37 очков) является лидером чемпионата. В случае победы «Динамо» может сместить «Зенит» с первой строчки турнирной таблицы перед зимней паузой в чемпионате.
Очный матч «Динамо» и «Зенита» состоится в Москве на стадионе ВТБ Арена 12-го декабря. Начало встречи — в 14:00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю